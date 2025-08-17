भारी बारिश, बाढ़ और तबाही, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

देशभर में मॉनसून का दौर जारी है…दिल्ली से लेकर(Uttarakhand Weather) यूपी, बिहार और पहाड़ी इलाकों तक(Cloudburst) मानसून का असर साफ दिख रहा है…कहीं हल्की फुहारें(Jammu Kashmir Weather) राहत दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश से जिंदगी मुश्किल हो रही है…पहाड़ी(Himachal Pradesh Weather Update) राज्यों में भूस्खलन, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं…मौसम विभाग(Bihar Weather Update) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…