राष्ट्रीय

भारी बारिश, बाढ़ और तबाही, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

रविवार को कठुआ जिले के जोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है...मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं...

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 17, 2025

देशभर में मॉनसून का दौर जारी है…दिल्ली से लेकर(Uttarakhand Weather) यूपी, बिहार और पहाड़ी इलाकों तक(Cloudburst) मानसून का असर साफ दिख रहा है…कहीं हल्की फुहारें(Jammu Kashmir Weather) राहत दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश से जिंदगी मुश्किल हो रही है…पहाड़ी(Himachal Pradesh Weather Update) राज्यों में भूस्खलन, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं…मौसम विभाग(Bihar Weather Update) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…

Published on:

17 Aug 2025 01:55 pm

भारी बारिश, बाढ़ और तबाही, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

