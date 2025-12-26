कौन हैं 10 साल के श्रवण सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे की थी सेना की मदद, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

श्रवण ने खुद पहल की और रोजाना घर से दूध, चाय, छाछ, बर्फ और कभी-कभी नाश्ता लेकर जवानों तक पहुंचाते थे। तनावपूर्ण माहौल, ड्रोन गतिविधियों और जोखिम के बावजूद उनकी यह सेवा जारी रही, जिससे सैनिकों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो गया। पुरस्कार मिलने के बाद श्रवण ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक हमारे गांव आए। मुझे लगा कि उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं रोज दूध, चाय, छाछ और बर्फ लेकर जाता था। पुरस्कार मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था।' सैनिकों से प्रेरित होकर श्रवण अब सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं।