IMA ने आंध्र प्रदेश के फैसले को बताया ‘बड़ी गलती’, कहा- आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की अनुमति खतरनाक

आंध्र प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को चुनिंदा सर्जरी करने की अनुमति देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 24 दिसंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षित आयुर्वेदिक डॉक्टर स्वतंत्र रूप से 58 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने इसे बड़ी गलती करार देते हुए तीखा विरोध जताया है, चेतावनी दी कि इससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।