मध्य प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, तीन राज्यों में जाल बिछाकर 599 किलो गांजे की खेप पकड़ी

शाहरुख खान की फिल्म ‘डंकी’ आपको याद होगी। वीजा न मिलने या टॉफेल की परीक्षा पास न करने वाले फिल्म में भारत से अमरीका जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही डंकी रूट का इस्तेमाल नशे के तस्कर भी कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ, जब मप्र एसटीएफ ने तीन राज्यों में जाल बिछाकर 599 किलो गांजे की खेप पकड़ी। इसकी कीमत 1.80 करोड़ आंकी गई है। मप्र और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अनूपपुर के जंगलों में कार्रवाई कर 30 लाख के ट्रक समेत गांजा के साथ एसटीएफ ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया।