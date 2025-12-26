उन्नाव रेप मामला: CBI ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, हाईकोर्ट के जमानत फैसले को किया चैलेंज

2017 के उन्नाव रेप मामले में सेंगर को दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण और बलात्कार करने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। सेंगर ने अपनी सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी, जिसमें सजा निलंबन की मांग भी शामिल थी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और हरिश वैद्यनाथन शंकर) ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दी और जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर ने पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में काट लिए हैं, जो POCSO एक्ट के तहत अधिकतम सजा से अधिक है।