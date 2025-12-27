Cold Wave: उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में कोल्ड वेव अलर्ट

राजस्थान में न्यूनतम तापमान कम होने से बीती रात से शुक्रवार सुबह तक फतेहपुर (1.6 डिग्री सेल्सियस), माउंट आबू (1.0 डिग्री सेल्सियस) और नागौर (1.8 डिग्री सेल्सियस) सबसे ठंडे रहे। सीकर में बर्फ की पतली परत जमी और फसलों पर पाला पड़ा। मध्य प्रदेश में कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 3.6 डिग्री तक गिरा। अगले 2-3 दिनों तक भीषण ठंड और नए साल तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।