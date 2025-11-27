धर्मेन्द्र की जुदाई से बुरी तरह टूटी हेमा मालिनी, चौथे दिन फूटी रुलाई

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेन्द्र के निधन से सदमे में आई हेमा मालिनी की रुलाई चौथे दिन फूट पड़ी। अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हेमा मालिनी ने चौथे दिन सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पांच पोस्ट किए। ड्रीम गर्ल ने इन पोस्टों में धर्मेन्द्र के साथ की उन तस्वीरों को शेयर किया.. जो अभी तक सब से छिपी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपनी फीलिंग्स भी बयां की। हेमा ने बताया कि कैसे धर्मेन्द्र उनके लिए सबकुछ थे। सुबह 10 बजकर 46 मिनट पर की गई पहली पोस्ट में कुछ तस्वीरों को अटैच कर हेमा ने लिखा कि धरम जी.. वो मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों ईशा और अहाना के पिता, दोस्त, फिलोसफर, गाइड और वो इंसान जिनके पास मैं जरूरत के समय में बिना कुछ सोचे समझे जा सकती थी. वो मेरे लिए सब कुछ थे. हम अच्छे और बुरे वक्त से गुजरे. उन्होंने अपने सरल व्यवहार और फ्रेंडली अप्रोच के साथ मेरे परिवार के सभी लोगों का दिल जीता. उन्होंने सबके प्रति प्यार दिखाया. एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते, उनका टैलेंट, उनकी मानवता, यूनिवर्सल अपील उन्हें बाकी सभी लेजेंड्स से अलग ‘यूनीक आइकन’ बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी उपलब्धि और फेम हमेशा जिंदा रहेगा. मैं अपने दुख को बयां नहीं कर सकती हूं. उनका जाना मेरी जिंदगी में ऐसा खालीपन छोड़ गया है जो कभी नहीं भर पाएगा. इतने सालों तक साथ रहने के बाद मैं बस यादों के सहारे जीने को मजबूर हो गई हूं. इन स्पेशल मोमेंट्स के सहारे मैं उन पलों को दोबारा से जी पाऊंगी।
