क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम.?, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

कड़ाके की ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे की संभावना जताई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। आने वाले 2-3 दिनों की बात करें तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली में मौसम सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ने वाला है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ सकता है। दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार में बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके चलते कोहरा और ठंड की समस्या बढ़ेगी।