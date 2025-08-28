ना’पाक’ साजिश फिर नाकाम, LOC पर सेना ने मार गिराए दो आतंकी

ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त से भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया है। हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना की सतर्क निगाहों और मजबूत चौकसी के सामने उसकी ये चालें नाकाम हो गईं। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी वहीं ढेर कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक, बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। सीमा पर तैनात जवानों को जैसे ही संदिग्ध हलचल का अंदेशा हुआ तो पूरे इलाके को घेर लिया गया। जवानों ने आतंकियों को ललकारा, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए।