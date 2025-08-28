Patrika LogoSwitch to English

ना’पाक’ साजिश फिर नाकाम, LOC पर सेना ने मार गिराए दो आतंकी

भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। गश्त कर रहे जवानों ने आतंकियों की हलचल को भांप लिया और उन्हें चुनौती दी। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में आतंकियों का सफाया कर दिया गया। सुरक्षाबलो

भारत

Darsh Sharma

Aug 28, 2025

ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त से भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया है। हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना की सतर्क निगाहों और मजबूत चौकसी के सामने उसकी ये चालें नाकाम हो गईं। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी वहीं ढेर कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक, बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। सीमा पर तैनात जवानों को जैसे ही संदिग्ध हलचल का अंदेशा हुआ तो पूरे इलाके को घेर लिया गया। जवानों ने आतंकियों को ललकारा, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए।

Published on:

28 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / National News / ना'पाक' साजिश फिर नाकाम, LOC पर सेना ने मार गिराए दो आतंकी

