Violence in Assam: क्यों जल उठा असम का कार्बी जिला? हिंसक झड़प में 2 लोगों की हुई मौत, CM सरमा ने क्या कहा…

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई। इसमें तीन प्रदर्शनकारी और एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के ने कहा कि हिंसा तब शुरू हुई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। यह झड़प पत्थरबाजी और बड़ी आगजनी में बदल गई। अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ज्यादातर बिहार से आए लोगों ने कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में सुरक्षित चरागाह की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है।