24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Violence in Assam: क्यों जल उठा असम का कार्बी जिला? हिंसक झड़प में 2 लोगों की हुई मौत, CM सरमा ने क्या कहा…

Violence in Assam: असम के कार्बी जिले में हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई। सीएम सरमा ने हिंसा पर दुख जताते हुए लोगों से शांति बरतने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 24, 2025

Reason for violence in Assam

कार्बी जिेल में हिंसा (फोटोःIANS)

Violence in Assam: असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसक अशांति में दो लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कार्रवाई और हाई-लेवल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है और इस घटना को 'बहुत दर्दनाक' बताया है।

खेरोनी में हालात तनावपूर्ण

खेरोनी में आगजनी की नई घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अधिकारी हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। खेरोनी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व की जमीन से कथित कब्जा हटाने की मांग कर रहे थे।

बताया जाता है कि 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर करीब 15 दुकानों में आग लगाई, लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलीराम रोंगहांग के घर में भी आग लगा दी।

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए चलाई गोली

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई। इसमें तीन प्रदर्शनकारी और एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के ने कहा कि हिंसा तब शुरू हुई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। यह झड़प पत्थरबाजी और बड़ी आगजनी में बदल गई। अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ज्यादातर बिहार से आए लोगों ने कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में सुरक्षित चरागाह की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है।

मामले पर असम पुलिस के डायरेक्टर जनरल हरमीत सिंह ने लोगों से शांति और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समुदाय के वरिष्ठ लोगों से बात करके वह तनाव कम करने में जुटे हुए हैं।

इंटरनेट सेवा बाधित

हिंसा के बाद कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। हालांकि, वॉयस कॉल और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू रखी गई हैं।

24 Dec 2025 07:50 am

