24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्रियंका गांधी का बढ़ता राजनीतिक कद, कांग्रेस में पीएम फेस को लेकर छिड़ी नई बहस

सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद ने एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। उनके इस बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका की पूरे देश में डिमांड है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 24, 2025

Priyanka Gandhi an Robert vadra

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा (File Photo - IANS)

पत्रिका न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में राजनीतिक गतिविधियों से उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी का कद लगातार बढ़ता दिख रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद के सोमवार को प्रियंका गांधी पर दिए एक बयान और उस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के जवाब ने राजनीतिक हलकाें में तूफान मचा दिया।

प्रियंका गांधी द्वारा गाजा का मुद्दा उठाने और बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर चुप्पी पर सवाल पूछा गया तो सांसद मसूद ने कहा कि 'प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए न, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, प्रियंका भी ऐसा इलाज करेंगी कि बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा।' उनसे जब पूछा गया कि प्रियंका जब पीएम बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे?

इस पर मसूद ने कहा कि दोनों बहन-भाइयों को अलग न देखें, वे इंदिरा गांधी के पोते-पोती हैं, एक चेहरे पर दो आंख हैं। हालांकि बयान पर बवाल मचने पर मसूद ने सफाई भी दी कि उनके बयान को बेवजह तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस में नेतृत्व स्पष्ट है, राहुल गांधी उनके सबसे सम्मानित नेता हैं और प्रियंका गांधी भी उसी नेतृत्व का हिस्सा हैं।

पति रॉबर्ट वाड्रा के जवाब से बढ़ी चर्चा

इमरान मसूद के बयान के बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनकी (प्रियंका की) पूरे देश में डिमांड है। पूरे देश में यह मांग है कि प्रियंका आएं और नेतृत्व करें। मांग तो यह भी हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ऐसी बातें बाद की हैं। पहले यह देखना चाहिए कि देश हित में क्या है।

भाजपा का तंज-राहुल ने विश्वास खोया

सांसद मसूद के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है। राहुल गांधी ने जनता, पार्टी सदस्यों और कांग्रेस मुख्यालय का समर्थन खो दिया है।

इन गतिविधियों से बढ़ रहा प्रियंका का कद

  • लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में प्रियंका का प्रमुख भाषण, पीएम मोदी को सटीक जवाब, सभी जगह सराहना।
  • लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के मुद्दे प्रमुखता से उठाती हैं, सड़क परिवहन मंत्री से समय मांगने की क्लिप वायरल
  • संसद सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टी-पार्टी में पीएम व रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ खुलकर चर्चा व ठहाके। राहुल के हमेशा उग्र विरोध के बजाय स्वस्थ व तालमेल की राजनीति का संकेत।
  • ओडिशा में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने नेतृत्व की कमान प्रियंका गांधी को देने की मांग की थी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
  • प्रियंका पार्टी में महासचिव हैं लेकिन खास प्रभार नहीं, लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर भाई राहुल गांधी की जीत में अहम भूमिका
  • अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह हावभाव, बोलचाल, तेवर व नई हेयरस्टाइल

राहुल जर्मनी में बोले, 'चुनाव व्यवस्था में हमें हरा दिया गया'

जर्मनी के दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां एक कॉलेज में विद्यार्थियों से बात करते हुए कहा कि भारत में संस्थानिक ढांचे, खुफिया और जांच एजेंसियों पर बीजेपी का कब्जा है. भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से हमें हरा दिया गया। हमने प्रेस कांफ्रेंस में यह साबित किया है कि हम हरियाणा में जीते थे और महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 05:41 am

Hindi News / National News / प्रियंका गांधी का बढ़ता राजनीतिक कद, कांग्रेस में पीएम फेस को लेकर छिड़ी नई बहस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.