प्रियंका गांधी का बढ़ता राजनीतिक कद, कांग्रेस में पीएम फेस को लेकर छिड़ी नई बहस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में राजनीतिक गतिविधियों से उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी का कद लगातार बढ़ता दिख रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद के सोमवार को प्रियंका गांधी पर दिए एक बयान और उस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के जवाब ने राजनीतिक हलकाें में तूफान मचा दिया।