कुंवारे युवकों से ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का खुलासा, हिरासत में 19 युवतियां

पुलिस जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों के जरिए अब तक करीब 1500 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस ने 45 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, दो कंप्यूटर, सिम कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मयूर नगर कॉल सेंटर का संचालन राखी गौड़ कर रही थी, जबकि असली मास्टरमाइंड तिलेश्वर उर्फ दिनेश पटेल है। ज्योतिनगर कॉल सेंटर का संचालन सीता उर्फ शीतल चौहान कर रही थी।