कुंवारे युवकों से ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का खुलासा, हिरासत में 19 युवतियां

Fake matrimonial call centre busted in Gwalior: ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने शादी के नाम पर कुंवारे युवकों से ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये कॉल सेंटर थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर नगर और ज्योतिनगर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के सामने संचालित किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 19 युवतियों को हिरासत में लिया है, जबकि पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल फरार हो गया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों के जरिए अब तक करीब 1500 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस ने 45 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, दो कंप्यूटर, सिम कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मयूर नगर कॉल सेंटर का संचालन राखी गौड़ कर रही थी, जबकि असली मास्टरमाइंड तिलेश्वर उर्फ दिनेश पटेल है। ज्योतिनगर कॉल सेंटर का संचालन सीता उर्फ शीतल चौहान कर रही थी।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर युवकों का रजिस्ट्रेशन कराते थे। इसके बाद आकर्षक मॉडलिंग गल्र्स के फोटो भेजकर परफेक्ट मैच का झांसा दिया जाता था। फोन पर युवतियां खुद को वही लडक़ी बताकर बात करतीं और अलग-अलग बहानों से क्यूआर कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करवा लेती थीं। रकम मिलते ही संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया जाता था।
