Kerala Local Body Election LIVE:केरल निकाय चुनाव रिजल्ट, देखें किसकी होगी सरकार ?

Kerala Local Body Election LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2025 की मतगणना के शुरुआती रुझानों में CPIM के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों के LDF ने सभी मंडलों में बढ़त हासिल की है. 6 नगर निगमों में से LDF 3 में और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन UDF 1 में आगे है. 86 नगरपालिकाओं में से LDF 21 में, UDF 18 में और NDA 2 में आगे है. कुल 152 ब्लॉक पंचायतों में से अब तक के रुझानों में- LDF 11 और UDF 7 में आगे है. वहीं कुल 941 ग्राम पंचायतों के शुरुआती रुझानों में- LDF 46, UDF 37 और NDA 6 में आगे है, केरल में स्थानीय निकायों के लिए हुए 9 और 11 दिसंबर को हुए चुनाव के लिए 244 केंद्रों पर मतगणना जारी है. ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों सहित 1199 स्थानीय निकायों में नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के उम्मीदवार शामिल थे, कन्नूर जिले की मट्टन्नूर नगरपालिका में इस बार चुनाव नहीं हुए, क्योंकि यहां सितंबर 2027 में चुनाव होने हैं. केरल के सात जिलों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 70.91 प्रतिशत और दूसरे चरण में 76.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. नगर निगमों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए ये चुनाव हुए थे, केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे. 2010 और 2015 के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ नतीजे आए थे. विपक्ष ने बाद में 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव जीते थे