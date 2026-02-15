Bangladesh: हो गया फाइनल! बांग्लादेश नहीं जाएंगे PM मोदी, रहमान के शपथ ग्रहण में ओम बिरला को भेजेगी भारत सरकार

रहमान के शपथ ग्रहण में जाने के लिए ओम बिरला का नाम फाइनल। (फोटो- IANS)
चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तारिक रहमान बंगलदेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे।
विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग