सियासी बवाल के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया न्योता! बोले- किसी भी मंच पर आएं और बहस कर लें

गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल देश को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड के साथ एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में पीएम मोदी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है।