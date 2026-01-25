शहीद की अंतिम विदाई में टूटी पत्नी, 1 साल पहले हुई थी शादी

25 जनवरी 2026,
रविवार
ताजा खबरें
राज्य
शहादत को सलाम
Budget 2026
Magh Mela 2026
WPL 2026
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
भारत
•
Jaishree Shekhawat
Jan 25, 2026
डोडा में वाहन खाई में गिरने से शहीद हुए गुजादोध निवासी मोहित(Mohit Chauhan) का शव झज्जर शहर पहुंचा…जैसे ही शव गांव पहुंचा तो पूरा एरिया(Haryana) भारत माता की जय, मोहित अमर रहे के नारों से गूंज उठा…हर किसी की आंख नम थी
खबर शेयर करें:
Published on:
25 Jan 2026 12:10 pm
बड़ी खबरें
National Voters Day: वोटर्स डे पर Vote Chori-SIR का जिक्र, खरगे ने चुनाव आयोग को लेकर कह दी बड़ी बात
बागियों पर होगा एक्शन, राजद के बड़े सांसद ने तेजस्वी यादव और लालू को सौंप दी रिपोर्ट
शकील अहमद के राहुल गांधी को ‘डरपोक’ और ‘असुरक्षित’ बताने पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा…
1965 में क्या हुआ ऐसा? जिसको याद करके CM ने शेयर किया बवाल मचाने वाला वीडियो, कहा- हिंदी की न कभी जगह थी और…
गणतंत्र दिवस परेड से झांकियों का पुराना कनेक्शन, हर साल बना रहता है क्रेज
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Year Ender
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Code of Conduct
About Us
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.