पुराने दोस्त रूस को छोड़कर क्या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ट्रंप ने दिए इसके संकेत

यूक्रेन पर 2022 में रूस के हमले के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और भारी छूट के चलते भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार बन गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाए। फिर रूसी तेल खरीदने पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जिसके कारण अगस्त तक ये टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गए। पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि रूसी तेल का आयात घटाने के साथ भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है। हालांकि, उन्होंने वेनेजुएला को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा।