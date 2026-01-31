बहू सुनेत्रा को नहीं मिला शरद पवार का आशीर्वाद, बोले- एक नहीं होगी NCP, शपथ समारोह की जानकारी नहीं

शरद पवार ने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इन सभी सवालों का जवाब दिया। शरद पवार ने इस दौरान NCP के विलय की खबरों का भी खंडन किया। उनसे जब पूछा गया कि दोनों NCP के विलय की स्थिति में क्या वह NDA में शामिल होने के बारे में सोचेंगे तो इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि यह सब आपकी (मीडिया) की तरफ चल रहा है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनेत्रा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार ने कहा कि यह फैसला उनकी पार्टी ने लिया है और परिवार से इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है।