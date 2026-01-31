ठाट-बाट को लेकर दूसरे विजय माल्या थे CJ Roy, 12 रोल्स रॉयस के साथ अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति

सीजे रॉय के पास Bugatti, Lamborghini और Rolls-Royce जैसी सुपरकारों का कलेक्शन है। जिनकी कीमत करोड़ों में है। लग्जरी लाइफस्टाइल, फिल्म प्रोडक्शन, Bigg Boss स्पॉन्सरशिप और 'किंग साइज' टैगलाइन वाले बिलबोर्ड्स के लिए रॉय भारत भर में मशहूर थे। वे खुद को सेल्फ-मेड, लेकिन एक-एक पैसे को एंजॉय करने वाला बिजनेसमैन दिखाते थे।