Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विदाई से पहले भारी तबाही, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक मानसून एक बार फिर कहर बरपा सकता है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 18, 2025

देशभर में एक बार फिर मौसम बदल सकता(Himachal Pradesh Weather Update) है…दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक मानसून(Uttarakhand Weather) एक बार फिर कहर बरपा सकता है…वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोगों(Maharashtra Weather Update) को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है…दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम(Bihar Weather Update) बारिश की चेतावनी जारी की गई है…पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर ज्यादा दिख(UP Weather Update) सकता है…हालांकि, दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से लोगों को तेज धूप और उमस ने परेशान कर रखा(Delhi NCR Weather Update) है…

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / National News / Videos / विदाई से पहले भारी तबाही, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

16 साल के लड़के का दो साल तक रेप करने के मामले में 14 में से 12 आरोपी गिरफ्तार

12 accused of raping 16 year old boy in kerala arrested
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा, 2 साल तक हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

राष्ट्रीय

1000 से कम वोट के अंतर वाली 11 सीटों पर इस बार होगी कड़ी टक्कर

Rahul Gandhi's voter adhikar yatra
Patrika Special News

BJP विधायक अनिल विज ने X के बायो से क्यों हटाया ‘मंत्री’? जानें बड़ी वजह

राष्ट्रीय

क्या यही ‘हाइड्रोजन’ बम था? भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, कहा- मुझे लगता है कि उनका…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.