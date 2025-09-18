विदाई से पहले भारी तबाही, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

देशभर में एक बार फिर मौसम बदल सकता(Himachal Pradesh Weather Update) है…दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक मानसून(Uttarakhand Weather) एक बार फिर कहर बरपा सकता है…वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोगों(Maharashtra Weather Update) को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है…दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम(Bihar Weather Update) बारिश की चेतावनी जारी की गई है…पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर ज्यादा दिख(UP Weather Update) सकता है…हालांकि, दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से लोगों को तेज धूप और उमस ने परेशान कर रखा(Delhi NCR Weather Update) है…