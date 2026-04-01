मुंबई की बेटी ने रचा इतिहास! यूरोप में तिरंगा लहराकर जीता ‘स्वर्ण पदक’

Mumbai Girl Gold Medal: मुंबई की श्रेया शांतनु मुंधाडा फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड (ईजीएमओ) 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनकर इतिहास रच दिया है। चार सदस्यीय भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य अपनी नाम किया है। लड़कियों के लिए आयोजित इस वैश्विक गणित प्रतियोगिता में देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।