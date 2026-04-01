‘पाकिस्तान के असली लीडर PM नहीं!’ फवाद चौधरी ने बताया कौन है ‘रियल बॉस’

फवाद चौधरी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को पाकिस्तान का नेता बताया, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में बात तक नहीं की, जो देश की सत्ता संरचना में सेना की प्रमुख भूमिका को रेखांकित करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के वास्तविक नेता हैं। फिलहाल निर्णय लेने का अधिकार सेना प्रमुख- फील्ड मार्शल के पास है। चौधरी ने हाल ही में इस्लामाबाद वार्ता के दौरान पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही।