‘खुलेआम पार किया रास्ता’-ईरान के सुपरटैंकर ने US को दी सीधी चुनौती

इस पोत की पहचान एक विशाल कच्चे तेल वाहक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें दो मिलियन बैरल कच्चे तेल के परिवहन की क्षमता है। हालांकि, एजेंसी ने कथित तौर पर कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि टैंकर अपने माल के साथ लौट रहा था या खाली था। रिपोर्टों में जहाज-ट्रैकिंग डेटा का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि खाद्य सामग्री ले जाने वाला एक और जहाज खाड़ी में प्रवेश कर चुका है।