‘महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन तरीका गलत है’, खरगे का सरकार पर हमला, विपक्ष ने दिखाई एकजुटता

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, “जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, तब किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। सभी दल सिद्धांत रूप से इसके समर्थन में हैं।” रिजिजू ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण को और टालना दुखद होगा और देश को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए।