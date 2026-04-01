समाज कल्याण के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) की तरफ से पक्ष रखा। कोर्ट में TDB ने आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत को जारी रखने का विरोध किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर कोर्ट ने विचार किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- अदालत के लिए सबसे कठिन काम यह हो सकता है कि वह करोड़ों लोगों की आस्था को गलत घोषित करे। इसके साथ ही अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या धार्मिक आस्था और प्रथाओं से जुड़े मामलों में गैर-विश्वासियों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए।