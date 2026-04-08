भारत में महिलाओं का ऊंचा स्थान, उन्हें पश्चिम दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं : केंद्र सरकार



केवल सबरीमला में कोई परंपरा है तो इसे लिंग भेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म में कई उपसंप्रदाय हैं जिनकी अपनी आस्था व परंपराएं हैं। 'धार्मिक संप्रदाय' क्या है या कौन सी धार्मिक प्रथाएं 'आवश्यक' हैं, इसकी एक संकीर्ण परिभाषा हिंदू धर्म की अंतर्निहित बहुलता को संकुचित कर देगी। अदालतें इसका निर्णय नहीं कर सकतीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में दिए फैसले में सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं तो यह मामला सुनवाई के लिए पहले पांच, फिर सात और अंतत: नौ जजों की बेंच को सौंप दिया गया।