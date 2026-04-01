West Bengal Elections: निर्मला सीतारमण पर बंगाल में घमासान, ममता बनर्जी की ECI से सख्त कार्रवाई की मांग

Mamata Banerjee on Nirmala Sitharaman: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे राज्य में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कोई भी पार्टी जनता को अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 'मातृ शक्ति भरोसा' कार्ड बांटे जाने पर सवाल उठाए।