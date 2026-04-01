Bihar Politics: सम्राट कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, BJP का दबदबा और जानें क्या है सोशल इंजीनियरिंग

Bihar Government : बिहार में सत्ता परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विभागों का जो बंटवारा हुआ है, वह महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है। इस आवंटन के पीछे 2025 के विधानसभा चुनावों के नतीजों का प्रभाव और भविष्य की दूरगामी राजनीतिक रणनीति साफ नजर आती है। इस बंटवारे को मुख्य रूप से चार बड़े पैमानों पर कसकर तैयार किया गया है। पिछले दो दशकों में भाजपा बिहार में हमेशा JDU की जूनियर पार्टनर रही थी। लेकिन अब स्थिति उलट गई है। विभागों के बंटवारे में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा गया है कि राज्य की 'हार्ड पावर' भाजपा के पास रहे। गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है। इसका मतलब है कि पुलिस, कानून-व्यवस्था, और नौकरशाही की पूरी कमान अब भाजपा मुख्यालय के विजन से चलेगी ज्यादातर अहम विभाग CM के पास हैं। 29 विभागों का सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास रखना यह संदेश देता है कि सरकार का चेहरा और स्टीयरिंग दोनों भाजपा के ही हाथ में हैं।