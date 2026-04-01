West Bengal Elections 2026: महिलाओं को लुभाने में जुटी भाजपा, सरकार बनने पर हर महीने ₹3000 देने का किया ऐलान

Bengal elections: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तरीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न दलों की ओर से लगातार नई घोषणाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए राज्य में ‘मातृशक्ति भरोसा कार्ड’ की शुरुआत की है। पार्टी का कहना है कि यदि उसकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए लोगों से आवेदन फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, जिनमें नाम, मोबाइल नंबर और स्थान जैसी जानकारी ली जा रही है। इस मौके पर सुवेंदु अधिकारी और स्मृति ईरानी मौजूद रहीं।