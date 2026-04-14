नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा-‘अब बिहार पर गुजरात का शासन होगा’

इसी बीच, बिहार के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। यह घटनाक्रम बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार द्वारा पटना के लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सामने आया। नीतीश कुमार पिछले 21 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

