अमेरिका से शांति वार्ता विफल रहने के बाद बोला ईरान, भारत-चीन और रूस करें अपने प्रभाव का इस्तेमाल

ईरानी राजनयिक ने लेबनान में हालिया सैन्य कार्रवाइयों और परमाणु क्षमताओं के संबंध में कथित दोहरे मापदंडों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन की आलोचना करते हुए कहा, 'दुर्भाग्य से जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल समझौतों का उल्लंघन और प्रतिबद्धताओं का हनन करते हैं। उनका आचरण उनके घोषित वादों के विपरीत है। उनका व्यवहार कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि अमेरिका-इजरायल की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप अनैतिक आचरण दुर्भाग्यवश सामान्य और स्वीकार्य होता जा रहा है।'