Hijab Controversy : ‘अगली बार नकाब के हाथ लगाया तो..’ नीतीश कुमार को महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की धमकी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। नीतीश कुमार की इस हरकत की कड़ी निंदा करने के बाद कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नीतीश के खिलाफ FIR दर्ज कराने श्रीनगर के कोठीबाग थाने पहुंची। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया और नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रही महिलाओं ने कहा हिजाब हमारी इज्जत है। PDP पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा हुए और फिर लाल चौक की ओर मार्च करने की कोशिश की। इल्तिजा ने नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले भाजपा नेताओं को भी आडे हाथ लिया।
