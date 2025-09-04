‘डूबते पंजाब’ को देखने पहुंचे मोदी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालात देख फटी रह गई आंखें

पंजाब में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के हालात काफी बिगड़ गए है। लगभग सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ में फंसे लोगों के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इसी बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान धरातल पर कमर कसकर उतर गए हैं। वे पंजाब के अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान चौहान ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके का निरीक्षण किया। शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और उनके फसलों के नुकसान का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। लोग कृषि मंत्री को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित नजर आए।