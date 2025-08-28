Three Children Policy: मोहन भागवत का बड़ा बयान ! 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ! देखें वीडियो

Mohan Bhagwat on Three Children Policy: देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच बच्चे पैदा करने के लिए लागू नियम में अंतर के चलते सालों से चली आ रही बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत बयान दिया है, भागवत ने देश की जनसंख्या का जिक्र करते हुए कहा कि पर्याप्त जनसंख्या के लिए हर परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए. अगर तीन बच्चे होते हैं, तो माता-पिता और बच्चों सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है. देश के नजरिए से तीन बच्चे ठीक हैं. तीन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, देखें क्या कहा मोहन भागवत ने, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट