12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पीएम मोदी और मर्ज की मुलाकात आज: सजेगी कूटनीति की बिसात, रक्षा और व्यापार पर रहेगा फोकस

अहमदाबाद में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की होगी ऐतिहासिक मुलाकात। रक्षा सौदों और व्यापारिक रिश्तों पर 'कूटनीति की बिसात' बिछने के साथ ही रणनीतिक साझेदारी के 25 साल होंगे और भी मजबूत। जानें पूरा शेड्यूल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Friedrich Merz

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ भारत पहुंचे (फोटो/ANI)

India Germany Relations: भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ दो दिवसीय (12 और 13 जनवरी) आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन के साथ ही इस महत्वपूर्ण यात्रा का आगाज़ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए चांसलर मर्ज़ की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है।

साबरमती के तट पर सांस्कृतिक और कूटनीतिक मिलन

आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ के बीच अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। कार्यक्रम के अनुसार, आज सुबह 9:30 बजे दोनों नेता महात्मा गांधी की विरासत को नमन करने साबरमती आश्रम जाएंगे। इसके बाद सुबह 10:00 बजे वे साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आनंद लेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर शुरू होगा।

रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और भविष्य का रोडमैप

यह यात्रा भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर हो रही है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा और हरित ऊर्जा (Green Development) जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी मंथन करेंगे। इसके अलावा, वे दोनों देशों के औद्योगिक दिग्गजों और व्यापारिक नेताओं के साथ भी संवाद भी करेंगे।

G7 शिखर सम्मेलन में दिया था भारत आने का न्योता

बता दें कि इन दोनों शीर्ष नेताओं की पिछली मुलाकात कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां पीएम मोदी ने चांसलर को भारत आने का न्योता दिया था। यह दौरा 27 जनवरी को होने वाले भारत-EU शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। हाल ही में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने भी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की सराहना करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच का भरोसा समय के साथ और गहरा हुआ है। यह यात्रा उसी भरोसे को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Jan 2026 05:27 am

Published on:

12 Jan 2026 05:26 am

Hindi News / National News / पीएम मोदी और मर्ज की मुलाकात आज: सजेगी कूटनीति की बिसात, रक्षा और व्यापार पर रहेगा फोकस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.