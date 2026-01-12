पीएम मोदी और मर्ज की मुलाकात आज: सजेगी कूटनीति की बिसात, रक्षा और व्यापार पर रहेगा फोकस

बता दें कि इन दोनों शीर्ष नेताओं की पिछली मुलाकात कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां पीएम मोदी ने चांसलर को भारत आने का न्योता दिया था। यह दौरा 27 जनवरी को होने वाले भारत-EU शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। हाल ही में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने भी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की सराहना करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच का भरोसा समय के साथ और गहरा हुआ है। यह यात्रा उसी भरोसे को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।