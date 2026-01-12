द्वारका के रहस्य फिर आएंगे सामने: ASI शुरू करेगा समुद्र के भीतर और जमीन पर व्यापक खुदाई

Dwarka: समुद्र में डूबी कृष्ण नगरी द्वारका से जुड़े प्राचीन रहस्य अब नए सिरे से फिर सामने आ सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नए सिरे से समुद्र के नीचे और जमीन पर पुरातात्विक खुदाई शुरू करेगी। इसके लिए आधुनिक मशीनों की मदद ली जाएगी। जिससे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी गहराई से समझा जा सकेगा। इससे पहले द्वारका में 2005 और 2007 में समुद्र के भीतर खुदाई की गई थी। साल 2025 में भी कुछ सीमित खोजबीन हुई थी। इस बार की खुदाई ज्यादा व्यापक तरीके से की जाएगी। ASI के एडीजी के अनुसार अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग बेट द्वारका के नए इलाकों और गोमती नदी के मुहाने के पास नए अनछुए समुद्री क्षेत्रों में जांच करेगी। बता दें कि द्वारका को लेकर बीते 40 वर्षों से अध्ययन चल रहा है।