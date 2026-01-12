12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

द्वारका के रहस्य फिर आएंगे सामने: ASI शुरू करेगा समुद्र के भीतर और जमीन पर व्यापक खुदाई

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के जमीनी इलाकों में फिर से खुदाई शुरू करने जा रहा है। आधुनिक मशीनों की मदद से प्राचीन नगर नियोजन और अनछुए समुद्री हिस्सों के ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने की तैयारी है।

1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Representative image

Representative image (Photo/ANI)

Dwarka: समुद्र में डूबी कृष्ण नगरी द्वारका से जुड़े प्राचीन रहस्य अब नए सिरे से फिर सामने आ सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नए सिरे से समुद्र के नीचे और जमीन पर पुरातात्विक खुदाई शुरू करेगी। इसके लिए आधुनिक मशीनों की मदद ली जाएगी। जिससे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी गहराई से समझा जा सकेगा। इससे पहले द्वारका में 2005 और 2007 में समुद्र के भीतर खुदाई की गई थी। साल 2025 में भी कुछ सीमित खोजबीन हुई थी। इस बार की खुदाई ज्यादा व्यापक तरीके से की जाएगी। ASI के एडीजी के अनुसार अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग बेट द्वारका के नए इलाकों और गोमती नदी के मुहाने के पास नए अनछुए समुद्री क्षेत्रों में जांच करेगी। बता दें कि द्वारका को लेकर बीते 40 वर्षों से अध्ययन चल रहा है।

समुद्र के साथ जमीन पर भी होगी खुदाई

ASI द्वारिका में सिर्फ समुद्र के नीचे ही नहीं जमीन पर भी खुदाई कर श्री कृष्ण नगरी से जुड़े चिन्हों को तलाशेगी। बेट द्वारका के पास जंगल के अंदरूनी हिस्सों में गहराई तक जाया जाएगा। यहां एक बस्ती होने के संकेत मिले हैं। यहां खुदाई कर उस समय की नगर नियोजन व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, शिल्प और निवासियों की जीवन शैली के संबंध में अहम जानकारी मिल सकती है।

भव्य द्वारका के मिल चुके प्रमाण

अब तक ASI ने जितनी बार द्वारका में खुदाई और समुद्री अन्वेषण किया है। उसमें द्वारका की डूबी नगरी से संबंधित कई अहम अवशेष मिले हैं। कई मूर्तियों से लेकर पत्थर के लंगर, शिलाएं, मनके, चूड़ियों के टुकड़े, तांबे की अंगूठियां, लोहे की सिल्लियां, मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुएं भी मिल चुकी हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वारका के तट पर समुद्र में डुबकी लगाई थी। इस दौरान उन्होंने तलहटी में मौजूद प्राचीन द्वारकापुरी के अवशेषों के दर्शन किए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 05:56 am

Hindi News / National News / द्वारका के रहस्य फिर आएंगे सामने: ASI शुरू करेगा समुद्र के भीतर और जमीन पर व्यापक खुदाई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.