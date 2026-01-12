RSS पर मोहन भागवत: संघ में बदलाव नहीं, ‘बीज से पेड़’ की स्वाभाविक प्रक्रिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने कहा है कि संघ बदल नहीं रहा, बल्कि समय के साथ क्रमशः प्रकट हो रहा है। यह प्रक्रिया बीज से पेड़ बनने जैसी है। वह रविवार को नई दिल्ली स्थित केशव कुंज, झंडेवालान में आयोजित ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष–शतक’ फिल्म के दो गीतों—‘भारत मां के बच्चे’ और ‘भगवा है मेरी पहचान’—के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन गीतों को गायक सुखविंदर सिंह ने आवाज दी है।