कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

जुलाई की अपेक्षा अगस्त में मॉनसून उत्तर भारत पर खूब मेहरबान है…यूपी और बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है…दिल्ली-एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है….पहाड़ी राज्यों की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है…दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है…