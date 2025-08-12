कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

जुलाई की अपेक्षा अगस्त में मॉनसून उत्तर भारत पर खूब मेहरबान है…यूपी और बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है…दिल्ली-एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है….पहाड़ी राज्यों की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है…दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है…
कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन में केके मैनन के वीडियो का किया गलत इस्तेमाल, एक्टर ने बिना अनुमति ऐसा करने पर लगाई फटकार
BJP New President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी, इस राज्य में चुनाव के बाद फैसला संभव
मोदी कैबिनेट का मेगा फैसला: ऊर्जा से लेकर मेट्रो तक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी, रोजगार और विकास को मिलेगी नई उड़ान