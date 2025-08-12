12 अगस्त 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 12, 2025

जुलाई की अपेक्षा अगस्त में मॉनसून उत्तर भारत पर खूब मेहरबान है…यूपी और बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है…दिल्ली-एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है….पहाड़ी राज्यों की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है…दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है…

Published on:

12 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / National News / कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

