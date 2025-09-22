Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

New GST Rates : दुकानदार ने कम नहीं किया दाम तो यहां करें शिकायत, तुरंत कार्रवाई.. ऐसे करें कंप्लेन

शिकायत करने के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 8800001915 पर एसएमएस या वॉट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा www.consumerhelpline.gov.in वेबसाइट, NCH मोबाइल ऐप, उमंग ऐप, व्हाट्सऐप, SMS और ईमेल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 22, 2025

महंगाई पर मोदी सरकार की तरफ से देश की जनता को दी गई राहत नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गई है। अब से देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही स्लैब रहेगी। ऐसे जीएसटी की दरों में कटौती का सीधा फायदा जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आम जरूरत की कई वस्तुएं ग्राहकों को सस्ती दरों पर मिलेगी। ये भी तय है कि सरकार की तरफ से जीएसटी में कटौती के बावजूद कई कंपनियां और व्यापारी जनता को फायदा पहुंचाने में होशियारी करेंगे। ऐसे में जनता ने इनका भी हल निकाला है। मोदी सरकार के मुताबिक सोमवार से तमाम कंपनियां और व्यापारी ग्राहकों को सस्ती दरों पर सामान बेचने के लिए पाबंद रहेंगे। यदि कोई व्यापारी फिर भी चालाकी करता है और सस्ती कीमत पर सामान देने से इनकार करता है तो ग्राहक तुरंत प्रभाव से इसकी शिकायत कर सकता है। दोषी पाए जाने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

Published on:

22 Sept 2025 10:32 pm

Hindi News / National News / Videos / New GST Rates : दुकानदार ने कम नहीं किया दाम तो यहां करें शिकायत, तुरंत कार्रवाई.. ऐसे करें कंप्लेन

