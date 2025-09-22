New GST Rates : दुकानदार ने कम नहीं किया दाम तो यहां करें शिकायत, तुरंत कार्रवाई.. ऐसे करें कंप्लेन

महंगाई पर मोदी सरकार की तरफ से देश की जनता को दी गई राहत नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गई है। अब से देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही स्लैब रहेगी। ऐसे जीएसटी की दरों में कटौती का सीधा फायदा जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आम जरूरत की कई वस्तुएं ग्राहकों को सस्ती दरों पर मिलेगी। ये भी तय है कि सरकार की तरफ से जीएसटी में कटौती के बावजूद कई कंपनियां और व्यापारी जनता को फायदा पहुंचाने में होशियारी करेंगे। ऐसे में जनता ने इनका भी हल निकाला है। मोदी सरकार के मुताबिक सोमवार से तमाम कंपनियां और व्यापारी ग्राहकों को सस्ती दरों पर सामान बेचने के लिए पाबंद रहेंगे। यदि कोई व्यापारी फिर भी चालाकी करता है और सस्ती कीमत पर सामान देने से इनकार करता है तो ग्राहक तुरंत प्रभाव से इसकी शिकायत कर सकता है। दोषी पाए जाने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।