मनीषा केस में नया ट्विस्ट, CBI के हवाले हुआ केस!

हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई जल्द ही शुरू कर सकती है…राज्य सरकार ने परिजनों और ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस केस को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया था…सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस की जांच से अलग अपनी तफ्तीश करेगी…मनीषा की मौत से पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश है…पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मानते हैं….मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या इस गुत्थी को अब सीबीआई ही सुलझाएगी…