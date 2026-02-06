स्कूल के अंदर सातवीं के तीन छात्रों ने की क्लास मॉनिटर की पिटाई, लाइन में खड़ा रहने की बात पर हुआ विवाद

गुजरात के अहमदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा के तीन छात्रों द्वारा क्लास मॉनिटर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के बाद छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसके चलते आरोपी छात्रों ने क्लास मॉनिटर से बदला लेने की योजना बनाई और अगले दिन स्कूल में उस पर हमला कर दिया। यह मामला शहर में छात्र सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर चर्चा का केंद्र बन गया है। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई के साथ शिक्षा विभाग ने भी स्कूल प्रबंधन की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।