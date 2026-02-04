‘प्लीज प्रिंसिपल सर मुझे छोड़ दो, मैं आपकी स्टूडेंट हूं’…फिर भी नहीं माना दरिंदा, जबरदस्ती पकड़ कर…

छात्रा के लगातार विरोध करने के बावजूद भी जब प्रिंसिपल नहीं रुका तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। इतने में ही प्रिंसिपल ने छात्रा का मुंह पकड़ लिया और उसे धमकाने लगा। उसने कहा कि अगर तुमने किसी से भी यह बात कही तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। इस बात से छात्रा डर गई और उसने किसी से यह बात नहीं कही। वह कई दिनों तक घर में चुपचाप रहने लगी जिसके चलते उसके माता-पिता ने जोर देकर उससे सवाल किए। इसके बाद छात्रा रोने लगी और उसने अपने घर वालों को पूरा मामला बताया।