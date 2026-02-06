Audio Clip Viral: अपने शिक्षक पर ही फायर हो गए कांग्रेस नेता, गाली देकर बोले- ‘मैं जानता हूं तुम BJP के चमचे हो’

बता दें कि कर्नाटक के हुबली शहर में पुलिस ने एक भाजपा महिला कार्यकर्ता पर कथित तौर पर हमला किया और उसे कपड़े उतार दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि यह घटना वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान हुए विवाद के सिलसिले में हुई थी। इस घटना का एक कथित वीडियो 7 जनवरी को सामने आया, जिससे लोग हैरान और गंभीर चिंता में पड़ गए।