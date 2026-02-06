सड़क पर ‘मौत का गड्ढा’! जल बोर्ड की लापरवाही ने ली बाइक सवार की जान, 3 इंजीनियर सस्पेंड

Delhi Janakpuri Bike Accident: नोएडा के बाद देश राजधानी दिल्ली में भी सिस्टम की लापरवाही सामने आई है। सड़क पर बने गड्ढा ने एक व्यक्ति की जान ले ली। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जनकपुरी खदान दुर्घटना के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत घटना की प्रारंभिक समीक्षा के बाद दिल्ली जल बोर्ड के तीन इंजीनियरों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक कार्यकारी इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर पर गाज गिरी है।