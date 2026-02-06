सड़क पर ‘मौत का गड्ढा’! जल बोर्ड की लापरवाही ने ली बाइक सवार की जान, 3 इंजीनियर सस्पेंड

दिल्ली जनकपुरी बाइक दुर्घटना
Delhi Janakpuri Bike Accident: नोएडा के बाद देश राजधानी दिल्ली में भी सिस्टम की लापरवाही सामने आई है। सड़क पर बने गड्ढा ने एक व्यक्ति की जान ले ली। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जनकपुरी खदान दुर्घटना के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत घटना की प्रारंभिक समीक्षा के बाद दिल्ली जल बोर्ड के तीन इंजीनियरों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक कार्यकारी इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर पर गाज गिरी है।
आपको बता दें कि यह कार्रवाई शुक्रवार तड़के पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत के बाद हुई है। इस घटना से जनता में आक्रोश फैल गया और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों, बैरिकेडिंग और पर्यवेक्षण पर सवाल उठने लगे।
अधिकारियों ने बताया कि निलंबन एक अंतरिम उपाय है और सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जांच समिति को दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने, मानदंडों के अनुपालन की जांच करने और किसी भी चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने का कार्य सौंपा गया है।
पुलिस ने पहले बताया था कि उन्हें सुबह करीब 7 बजे हादसे के बारे में कॉल आया था। उन्हें जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास खुदाई वाली जगह पर बाइकर और उसकी मोटरसाइकिल मिली। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या उस जगह पर, खासकर रात के समय, पर्याप्त बैरिकेड, चेतावनी के संकेत और रोशनी की व्यवस्था थी।
