10वीं बार CM बने नीतीश कुमार, भावुक हुए बेटे निशांत ने कह दी तगड़ी बात

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार का गठन हो गया है. बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नई सरकार में 26 मंत्री शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हैं. बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने नई सरकार को बधाई दी और वादों को पूरा करने का संदेश दिया.
