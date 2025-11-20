Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

10वीं बार CM बने नीतीश कुमार, भावुक हुए बेटे निशांत ने कह दी तगड़ी बात

शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार का अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद निशांत कुमार उनके पास जाकर उन्हें बधाई दी और पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया और प्यार से गले लगा लिया। पिता-पुत्र के भावुक पल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश अपने बेटे को दुलारते नजर आ रहे हैं।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 20, 2025

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार का गठन हो गया है. बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नई सरकार में 26 मंत्री शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हैं. बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने नई सरकार को बधाई दी और वादों को पूरा करने का संदेश दिया.

Published on:

20 Nov 2025 10:12 pm

राष्ट्रीय
