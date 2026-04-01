अब बिना कनेक्शन मिलेगा सिलेंडर!, बस करना होगा ये काम

मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते एलपीजी संकट के बीच आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। जिसके तहत 5 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के लिए अब एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। बस एक वैध पहचान पत्र दिखाना होगा और एक सादा कागज पर खुद लिखकर देना होगा कि गैस सिर्फ खाना पकाने के लिए उपयोग होगी। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है जो किराए के कमरे में रहते हैं, जिनका पता बदलता रहता है, जो दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने इस फैसले को कमजोर तबकों के लिए “अच्छा कदम” बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, छात्र और बिना स्थायी पते वाले पेशेवर लोगों को नया घरेलू कनेक्शन लेने में दिक्कतें आती थीं, इन सबको अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जानिए कैसे..