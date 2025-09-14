भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी

एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान(India Vs Pakistan) के बीच होने वाले मैच को लेकर बीजेपी और बीसीसीआई(BCCI) विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है…जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम(Pahalgam Attack) में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे इस मैच का कई क्रिकेटर भी विरोध(IND Vs PAK Match) कर रहे हैं…अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी(Asaduddin Owaisi) की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई…उन्होंने कहा असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन सभी से मेरा सवाल है कि आपके पास उस पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की शक्ति नहीं है जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी…