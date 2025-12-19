ओमान से सीधे संसद पहुंचे पीएम मोदी! फिर जो हुआ.. विपक्ष भी हैरान

संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 यानी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। तीन सप्ताह तक चले इस सत्र में तीखी बहस, विपक्ष का वॉकआउट और प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन सत्र समाप्ति पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आयोजित चाय पार्टी ने राजनीतिक तल्खी को पीछे छोड़कर सौहार्द की मिसाल पेश की। चाय पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। खास बात ये है कि तीन देशों का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी गुरुवार रात को ही स्वदेश लौटे है और शुक्रवार को वे संसद पहुंच गए। सत्र समाप्ति के दौरान पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद रहे।