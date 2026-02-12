3.60 लाख करोड़ का मेगा डिफेंस डील! राफेल MRFA, P8I और AS-HAPS को मिली हरी झंडी

Indian Air Force: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारियों को मजबूत करने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कैपिटल अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। ये प्रस्ताव Acceptance of Necessity (AoN) के तहत पास हुए हैं, जो तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।