पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग रोकेगा नया एआई टूल, पकड़े जाने पर निकालेगा दादी की डांट की आवाज

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे डिवाइस भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग एरिया में प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि इसे लागू करने से पहले कानूनी और नैतिक पहलुओं पर विचार जरूरी होगा। वर्तमान वर्जन केवल प्रोटोटाइप है और इसे पब्लिक फोटो पर डेमो किया गया है। डेवलपर अब 3D प्रिंटेड कॉम्पैक्ट वर्जन पर काम कर रहा है, जिसे छोटे गैजेट की तरह इंस्टॉल किया जा सके। यह उदाहरण दिखाता है कि इंडी डेवलपर्स भी AI टूल्स से सामाजिक व्यवहार में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं।